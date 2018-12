48 stundu izaicinājums

Rezultāts sasniegts! Otrā koksnes hakatona balvu par labāko prezentāciju saņēma komanda, kurā darbojās arī Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas audzēknis, topošais mēbeļu galdnieks Andris Vanags (otrais no kreisās). Foto: Jānis Gabrāns Otrā koksnes hakatona balvu par labāko prezentāciju saņēma komanda, kurā darbojās arī Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas audzēknis, topošais mēbeļu galdnieks Andris Vanags (otrais no kreisās).

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā (CTDV) aizvadītās nedēļas nogalē risinājās starptautiskais koksnes hakatons “Garage48 Wood 2”.

Cēsnieki, kuri piektdienas un sestdienas vakaros brauca pa Valmieras ielu, iespējams, pamanīja, ka profesionālās skolas darb­nīcās nenodzisa gaisma. Arī skolas direktors Guntars Zvej­nieks atzina, ka tik liela rosība nedēļas nogalē skolas darbnīcās līdz šim nav bijusi.

Īsai informācijai – hakatons jeb tehnoloģiju maratons ir pasākums, kas ilgst 48 stundas, kuru laikā izveidojas dažādu profesiju pārstāvju komandas, lai ideju pārvērstu reālā prototipā. Šis bija jau otrais koksnes hakatons, kas notiek Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā “Koksne un mēbeles”, sadarbojoties Vidzemes plānošanas reģi­onam un Igaunijas arodapmācības centram, kā arī “Garage48”, kas ir Eiropā un pasaulē zināma organizācija.

Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Ieva Bīviņa pastāstīja, ka pirmais koksnes hakatons notika Igaunijā, tas izdevās veiksmīgi, tāpēc nolemts rīkot vēl vienu: “Ja pirmais bija Igaunijā, gluži saprotami, ka šoreiz tam bija jānotiek Latvijā, Vidzemē. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola bija labākā norises vieta, jo te ir atbilstoši aprīkotas darbnīcas, kā arī citas nepieciešamās telpas. Skolas personāls bija ļoti pretimnākošs, esam apmierināti ar sadarbību.”

Piektdienas vakarā skolā ieradās vairāki desmiti pasākuma dalībnieku no Igaunijas, Lat­vijas, kā arī divi studenti no Albānijas, kuri apmaiņas programmā studē Rīgas Tehniskajā universitātē. Pasākums sākās ar ideju prezentāciju, kurā katram autoram 90 sekundēs bija jāiepazīstina ar savu ideju, cenšoties ieinteresēt iesaistīties tās risināšanā. Tika piedāvātas 20 idejas. Pēc prezentācijām sākās komandu veidošana, tās laikā ikviens pasākuma dalībnieks varēja pieteikties kādas idejas realizēšanā. Tie, kuru ieceres neguva atbalstu, varēja iesaistīties citas idejas īstenošanā. Izkristalizējās 11 idejas no levitējošiem objektiem līdz koka karkasa CNC kokapstrādes darbagaldam un koka saliekamajām mājām, kas atvēlētajās stundās, palīdzot mentoriem – dažādu jomu profesionāļiem –, pārtapa produktu prototipos. Svētdienas vakarpusē tos prezentēja žūrijai, kas noteica labākos.

Vienā no komandām iesaistījās CTDV audzēknis, topošais mēbeļu galdnieks Andris Vanags. Idejas autors Visars Hadri no Albānijas piedāvāja izveidot āra soliņus no koka ar rotējošu virspusi, lai lietainā laikā nav jāsēž uz slapjās virsmas, bet var pagriezt sauso daļu.

A. Vanags pastāstīja, ka šāda formāta pasākumā piedalās pirmo reizi un gūtais iespaids ir ļoti pozitīvs: “Mani ieinteresēja konkrētā ideja, tāpēc pievienojos šai komandai. Tur ir gan koks, gan mehānisms, kas mani kā mēbeļu galdnieku saista. Ir lieliski, ka pasākums notiek Cēsīs, manā skolā, ierodas tik daudz cilvēku no Lat­vijas, Igaunijas, pat Albānijas.”

Viņš stāsta, ka komandā atrast kopsaucēju nebijis grūti, prototipa izgatavošanā lieti noderējis tas, ka viņš ir šīs skolas audzēknis, zina iekārtas: “Kopumā šis bija ļoti aizraujošs process. Pirmajā vakarā par soliņu dizainu spriedām četras stundas, vēl pāris stundu nākamajā rītā, līdz beidzot ķērāmies pie prototipa izgatavošanas. Pēdējā naktī līdz pat trijiem strādājām, ieguldījām ļoti daudz darba, laiks dzina uz priekšu, bet rezultāts izdevās tāds, kā cerējām.”

Šī komanda saņēma specbalvu par labāko prezentāciju, bet kā ideja ar labāko izglītojošo potenciālu tika atzīmēta Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūras studentes Gaļinas Asmaites piedāvātā ideja par īpašu bērnu gultiņu. Viņa piedalījās jau pirmajā koksnes hakatonā ar līdzīgu ieceri, bet tā neguva citu dalībnieku atsaucību, tāpēc šoreiz G. Asmaite to bija pārstrādājusi, pacēlusi jaunā līmenī, un tā tapa pamanīta.

“Prieks, ka izveidojās tik laba komanda, kurā visi bija no kok­apstrādes jomas, un rezultātā tapa brīnišķīgs prototips, ko esmu gatava pārvērst reālā produktā. Cerēju uz labu rezultātu, tāds arī izdevās, lai arī nesaņēma galveno balvu. Esmu pārliecināta, ka šai gultiņai ir potenciāls tirgū, jo tās dizainu var veidot paši vecāki, pievienojot dažādus elementus, kas ir attīstoši bērnam un, galvenais, ļauj pavadīt vairāk laika kopā ar mazuli,” teica G. Asmaite.

Žūrijas visaugstāko novērtējumu izpelnījās Igaunijas pārstāvju iecerētā un realizētā ideja “Dacha” par īpašu koka saliekamo māju, ko pasūtītājam piegādā īpašā konteinerā. Otrajā vietā CNC iekārta, trešajā – magnētiskā lauka ietekmē levitējoša koka bļoda.

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktors G. Zvejnieks norāda, ka šis bijis pasākums ar pievienoto vērtību: “Redzot notiekošo, gribas teikt, ka šādiem pasākumiem būtu jānotiek vismaz reizi mēnesī. Šī forma, ka konkrētas idejas realizācijai iedots noteikts laiks, pēdējos gados gūst arvien lielāku atbalstu. Jauniešiem vajadzētu izmēģināt spēkus šādos pasākumos, tāpēc domāsim, ka varētu tādu sarīkot vispirms mūsu skolā, tad jau varbūt starp skolām un vēl plašāk. Es tajā saredzu potenciālu!”