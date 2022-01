20 pārgājieni. 200 km. Liepa

SĀKUMPUNKTĀ. Liepas Jauniešu centra vadītāja Maija Ozoliņa sniegotajā dienā parādīja virtuālās spēles “Velniņi”, kas izejama trīs kilometru garumā kā bērniem ar vecākiem, tā jauniešiem un pieaugušajiem, sākuma vietu – Lielo Ellīti. Foto: Iveta Rozentāle Liepas Jauniešu centra vadītāja Maija Ozoliņa sniegotajā dienā parādīja virtuālās spēles “Velniņi”, kas izejama trīs kilometru garumā kā bērniem ar vecākiem, tā jauniešiem un pieaugušajiem, sākuma vietu – Lielo Ellīti.

Liepas jauniešu centra “Apelsīns” jaunieši īstenojuši projektu “200 km apkārt Liepai!”. Tika izpētīti dažādi maršruti apkārt Liepai, turklāt piecos no tiem pievienoti spēļu elementi un viens no tiem veidots kā digitālā spēle “Velniņi”.

Digitālā spēle “Velniņi” spēlējama trīs kilometru garajā maršrutā, kas sākas pie Lielās Ellītes un beidzas stāvlaukumā blakus vienai no Liepas ievērojamākajām apskates vietām. Tā izejama arī ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Digitālā spēle būs pieejama visu šo gadu, tāpēc to iespējams iziet visos gadalaikos.

Jauniešu centra vadītāja Maija Ozoliņa teic: “Liepas Ellīti iekļauj daudz leģendu par to, kā mācītāji ir centušies velnu padzīt. Dažiem tas ir izdevies, citiem ne. Pētot vietējo folkloru, jauniešiem ļoti interesantas šķita tieši teikas par Liepas Ellītes velnu izdzīšanu. Tā radās ideja par mistisku stāstu, spēli ar uzdevumiem, kas izved cauri Liepai, iepazīstinot gan ar vēsturiskiem pieminekļiem, gan mūslaiku infrastruktūru.”

Maija Ozoliņa teic, ka projekts uzsākts jau vasarā un turpinājies vēl rudenī un ziemā. Vislielākais prieks jauniešiem bija tieši par to, ka pēc ilgās mājsēdes un attālinātajām mācībām bija iespēja satikties un darīt kopā: “Tāpēc ķērām katru mirkli, kad bija labs laiks, un devāmies maršrutu izpētēs. Tieši šajā situācijā, domājot par apkārtnē pieejamām iespējām, jaunieši domāja par tādām aktivitātēm, kuras iespējams īstenot ikvienam un neatkarīgi no valsts noteiktajiem ierobežojumiem. Tā kā Liepas ciems atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā un ir slavens ar savu skaisto dabu un apkārtnes reljefu, tika nolemts, ka projekts būs saistīts ar aktīvi pavadītu laiku svaigā gaisā. Pētot iespējamos maršrutus, tika iets gan kājām, gan braukts ar riteņiem un, lai izveidotās takas padarītu interesantākas, tika nolemts dažās no tām ieviest spēles elementus. Jauniešiem kopā ar uzņēmumu, kas rada dažādas izglītojošas spēles, bija iespēja izmēģināt spēļošanas elementus un izvēlēties atbilstošākos dažādām trasēm.”

Maija Ozoliņa arī skaidro, ka spēles dažādiem uzdevumiem jaunieši fotografēja, vāca mīklas, lasīja dzeju, iepazinās ar pieejamo informāciju par Liepu gan drukātā formātā, gan internetā, tāpat sadarbojās ar Liepas skolu, kultūras namu, sociālo uzņēmumu “Pie­turvieta” un tā izveidoto kafejnīcu “Pieturi Liepā”, E. Veidenbauma muzeju “Kalāči”, veidoja foto­orientēšanās trases, arī Geo­caching punktus, mācījās izmantot dažādas aplikācijas, lai trases veidotu pēc iespējas interesantākas dažāda vecuma cilvēkiem, arī pašiem jauniešiem.

Lai tiešsaistes spēli varētu izspēlēt, spēlētāji ierodas sākumpunktā (pie Lielās Ellītes) ar savu viedierīci, reģistrējas noker.lv lapā un, ievadot bezmaksas spēles kodu 200 KM, var uzsākt spēli. Viedierīcē parādīsies 15 lokācijas Liepā, kuras apmeklējot un izpildot kādu āķīgu uzdevumu, spēlētāji tiek pie slepenā buramvārda un var virtuāli noķert izbēgušos velniņus. Spēli iespējams spēlēt grupās, bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem uz laiku vai kā pēcpusdienas izklaidi ģimenes lokā. Uzdevumi ir veidoti tā, lai nebojātu Liepas kultūrvēsturiskos pieminekļus un netraucētu Liepas Ellītē ziemojošos aizsargājamos sikspārņus.

Spēļu elementi un uzdevumi veidoti kopā ar uzņēmumu “Smart-spēļu risinājumiem izglītībai”, spēle “Velniņi” tapusi sadarbībā ar Noker.lv. Projekts īs- tenots sadarbībā ar biedrību “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””.