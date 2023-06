1.jūlijs – “CATA” vai “Nordeka”

Latvijas Republikas Senāts atstājis spēkā Administratīvās tiesas spriedumu, ar kuru tā atzina VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) lēmumu piešķirt AS “Nordeka” papildu laiku, lai sagatavotos pakalpojuma sniegšanai, par prettiesisku no noslēgšanas brīža.

Atgādināsim, ka ATD izsludinātajā konkursā par pasažieru pārvadājumiem maršruta tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda” par uzvarētāju tika atzīta AS “Nordeka”, kam pasažieru pārvadājumi bija jāuzsāk 2022. gada 1.jūlijā. Tas nenotika, jo pārvadātājs nespēja nodrošināt pakalpojumu, tāpēc ATD piešķīra pagarinājumu līdz šī gada 1.jūlijam. Lēmumu Adminis­tratīvajā tiesā apstrīdēja AS “CATA”. Šī gada 2.martā tiesa lēma, ka ATD nebija nekāda pamata dot papildu sagatavošanās laiku pārvadājumu uzsākšanai. Tiesa secināja, ka ATD patvaļīgi grozīja iepirkuma līgumus ar “Nordeka” un pagarināja termiņu jauno autobusu uzrādīšanai un pārvadājumu sākšanai. Tā kā “Nordeka” vēl nebija sākusi pārvadāt pasažierus Vid­zemē, tiesa atzina, ka ATD pienākums ir iepirkuma līgumus izbeigt, nemeklējot citus pārvadātājam labvēlīgus risinājumus.

“Nordeka” iesniedza kasācijas sūdzību par šo lēmumu, bet Augstākās tiesas (AT) Adminis­tratīvo lietu departaments rīcības sēdē 8.maijā nolēma atteikties lietā ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar Senāta lēmumu Administratīvās tiesas spriedums stājas pilnā spēkā, nav pārsūdzams un ATD tas jāizpilda.

Pēc Administratīvās tiesas sprieduma ATD paziņoja, ka izsludinās jaunu iepirkumu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai minētā maršruta tīkla daļās. Direkcija savā paziņojumā arī pau­da, ka Administratīvās tiesas spriedumā norādītie fakti viņu ieskatā ir pietiekami, lai lemtu par līguma laušanu.

Šo ziņu ATD izplatīja 10.martā, bet aprīlī izskanēja informācija, ka līgums ar “Nor­deka” tomēr paliek spēkā. Kad aprīļa beigās “Druva” par to jautāja direkcijai, atbilde skanēja šādi: “At­bilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu konkursa rezultātiem un noslēgtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumiem plānots, ka no š.g. 1.jūlija lotēs “Cēsis” un “Limbaži, Si­gulda” sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās AS “Nor­deka”. Šobrīd notiek pārvadātāja autobusu un paša uzņēmuma gatavības uzsākt līgumu izpildi pārbaudes.”

21.aprīlī no amata atkāpās ATD valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un valdes loceklis Modris Jaunups, viņu vietā Satiksmes ministrija iecēla jaunu valdi.

Kad pēc Senāta lēmuma “Druva” jautāja ATD, vai joprojām ir spēkā viņu teiktais, ka no 1.jūlija pasažierus sāks pārvadāt “Nordeka”, ATD komentārs bija īss: “Autotransporta direkcija šobrīd izvērtē saņemto informāciju, lēmums par tālāko rīcību tiks publiskots pēc pilnīgas situ­ācijas analīzes.”

Lai arī netiek norādīts, cik ilgi notiks šī analīze, Senāta lēmumam vajadzētu nozīmēt, ka līgums ar “Noredka” tiek lauzts un ATD jāpilda jau iepriekš solītais par jauna konkursa sludināšanu minētajās maršruta daļās.

Taču, izrādās, viss tik vienkārši nenotiek, un 17.maijā AS “Nordeka” izplatīja paziņojumu, ka ir pilnībā gatava uzsākt pasažieru pārvadājumus Limbažos, Cēsīs un Siguldā. Tas nozīmē, ka tagad viss ir atkarīgs no ATD jaunās valdes lēmuma – lauzt līgumu ar “Nordeka” vai ļaut viņiem strādāt.

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kur arī tika skatīts šis jautājums, ATD valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune solīja, ka visi lēmumi tiks pieņemti līdz 30.maijam.

Taču pasažieri var nesatraukties, jo līdz jūlijam pārvadājumus minētajās maršruta daļās turpinās nodrošināt “CATA”, kuras līgums ar ATD paredz iespēju to pagarināt vēl uz gadu. Kā norādīja “CATA” Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Lotārs Dravants, arī viņi gaida ATD lēmumu, jo no tā atkarīga turpmākā darbība: “Bet nesēžam bezdarbībā, pieņemam darbā šoferus, iegādāti jauni autobusi, esam gatavi pildīt līgumu!”